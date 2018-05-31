18:50 31.05.2018 | Общество | Новости
100195569:test

В ЕС с пониманием отнеслись к спецоперации с Бабченко

В Европейском Союзе отреагировали на инсценировку смерти российского журналиста Аркадия Бабченко украинскими спецслужбами. В ЕС считают, что Украина имеет право оберегать свой национальный интерес и территорию.

В ЕС с пониманием отнеслись к спецоперации с Бабченко

Об этом заявляет пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Маяй Косьянчич в Брюсселе, комментируя инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

По ее словам, в Украине есть необходимость беречь представителей медиа и деятельность журналистов.

Представитель ЕС напомнила, что в стране сохраняется весьма особая ситуация в плане ее безопасности, учитывая процессы в Крыму и конфликт на востоке государства. Она сообщила, что по состоянию на 31 мая 2018 года ЕС поддерживает контакт со своими украинскими партнерами и пытается получить больше подробностей по этому делу.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что миссии ЕС в Украине ничего не было известно о проведении спецоперации Службы Безопасности Украины, потому что это была операция только украинских служб, а миссия работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности.

Косьянчич подчеркнула, что в Евросоюзе счастливы тому, что Бабченко была спасен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на заседании Шевченковского районного суда Киева будет определена мера пресечения задержанному 30 мая 2018 года организатору покушения на убийство российского представителя СМИ Аркадия Бабченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Принц Гарри и его жена отдадут обратно подарки от брендов, - СМИ Кабмин закрепил план противодействия отмыванию незаконных доходов Украине назначат безвиз с популярным для курортов государством Шевченковский суд определит меру пресечения организатору покушения на Бабченко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив