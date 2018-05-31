08:21 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2018 году на ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

В этом году количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерство образования и науки Украины.

В 2018 году на ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

Отмечается, что на тестирование в этом году зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.

Известно, что сдавать ВНО в магистратуру этого года нужно проходить поступающим на специальности отрасли знаний "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

В частности, такие абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Больше всего поступающих сейчас зарегистрировалось на английский - 24,4 тыс и немецкий – более 950. Французский выбрали почти 200 участников, испанский – 38.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 22 мая и до 13 июня продлится основная сессия внешнего независимого тестирования в Украине. Таким образом, в текущем 2018 году абитуриенты должны будут сдать три предмета в обязательном порядке.


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