В 2018 году на ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

Отмечается, что на тестирование в этом году зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.

Известно, что сдавать ВНО в магистратуру этого года нужно проходить поступающим на специальности отрасли знаний "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

В частности, такие абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Больше всего поступающих сейчас зарегистрировалось на английский - 24,4 тыс и немецкий – более 950. Французский выбрали почти 200 участников, испанский – 38.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 22 мая и до 13 июня продлится основная сессия внешнего независимого тестирования в Украине. Таким образом, в текущем 2018 году абитуриенты должны будут сдать три предмета в обязательном порядке.