Ульяна Супрун обратилась к Элтону Джону за помощью

Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

Супрун отметила, что сейчас Украина как никогда нуждаемся в поддержке международного сообщества. Поэтому она попросила известного артиста в поддержке.

По словам министра здравоохранения, на территории Крыма МЗ РФ запретило заместительную поддерживающую терапию для пациентов, в результате чего они начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировок и самоубийств.

Руководитель Минздрава также добавила, что британский рок-музыкант стал клиентом первого в Украине некоммерческого медицинского центра 100% жизни, который открыла в Киеве пациентской организация Сеть ЛЖВ.

"Центр будет оказывать медицинскую помощь новой для Украины качества, как ВИЧ-позитивным пациентам, (так и) людям из групп риска, а также всем другим киевлянам", - уточнила Супрун.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирно известный исполнитель, общественный деятель Элтон Джон посетил фестиваль "Кураж Базар" в Украине. По предварительной информации, артист прибыл в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук для участия в информационной благотворительной акции "День с Элтоном Джоном", целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом.