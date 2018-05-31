17:54 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине назначат безвиз с популярным для курортов государством

В скорейшие сроки в сторону Украины будет назначен безвизовый режим с Таиландом, который известен в Юго-Восточной Азии своими многочисленными тропическими пляжами.

Украине назначат безвиз с популярным для курортов государством

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковской области.

Как отмечает лидер страны, обращаясь к украинским гражданам, правительство добилось открытия безвизового режима на территории Латинской Америки. Он добавил, что вскоре свободно путешествовать можно будет "куда угодно".

Он напомнил о последних значительных достижениях в продвижении безвизового режима: "Хочешь в Катар, хочешь Кувейт, следующим будет Таиланд". Кабинет Министров одобрил постановления, которые утверждают соглашения между правительством Украины и правительством Катара 16 мая 2018 года.

В данный момент Украина также ведет переговоры со странами "белого Шенгена" по поводу установления с ними безвизового режима, а тем временем спрос на шенгенские визы среди украинском сократился вдвое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", европейские чиновники оценили шансы потери Украиной безвизового режима с Евросоюзом.


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