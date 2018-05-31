Украина в ожидании отчета польских специалистов по Грушовичам до конца июня

Об этом заявил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции Святослав Шеремета во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что во время отъезда из коммунального кладбища в селе Грушовичи, они получили соответствующий ответ на вопрос о сроках отправки отчета. Что это произойдет приблизительно в конце июня, сообщил глава делегации - заместитель председателя Института национальной памяти Польши, Кшиштофа Швагжика.В средствах массовой информации в то же время отмечали, что заместитель главы бюро поиска и идентификации ИНП заявил о более быстрой подаче отчета.

Шеремет объяснил, что специалистами страны запланирована профессиональный спор из-за того, что оценки сторонами итогов исследований и определения принадлежности останков расходятся.

Как он предположил, они могут совпасть и тогда польская сторона после обработки материалов примет несколько иные выводы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на территории Лодзинского воеводства в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.