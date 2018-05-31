Украина отправила самолет в Беларусь за пострадавшими в аварии детьми

Украинское правительство направила самолет в Беларусь за тремя детьми из футбольной команды, которые ранее в мае попали в жуткое ДТП.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, самолет уже отправился в направлении Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад.
"Через час троих детей заберут домой", – написал Гройсман в своем микгоблоге Twitter.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Беларуси под Каменцом в аварию, которая произошла попала детская футбольная команда из Украины.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок. Еще шестеро с тяжелыми травмами сейчас находятся в Каменецкой центральной районной больнице.