Суд не изменил решение прокурора об отказе в завершении дела против сына Януковича

Об этом информирует решение суда.

По решению суда, еще в июле 2017 года один из представителей стороны защиты Александра Януковича подал ходатайство прокурору Департамента спецрасследований ГПУ. В нем адвокат просил прекратить уголовное дело против сына бывшего президента по подозрению в исполнении уголовного преступления. 11 октября текущего 2018 года прокурор отказался его удовлетворить.

Другой его адвокат 24 мая этого года отправил в Печерский райсуд иск, в котором требовал об отмене решения прокурора ГПУ об отказе в прекращении производства против Александр Януковича.

Следственный судья заявил, что законом не предусмотрено обжалование данного постановления прокурора, к тому же истекли сроки, которые предусмотрены для представления этого иска, а адвокат не требовал их восстановления.

По этим причинам суд отказался принять к производству жалобу защиты Александра Януковича в ответ на постановление прокурора ГПУ. Также добавлено, что это постановление имеют право обжаловать на протяжении пяти дней в апелляционном суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Оболонский райсуд Киева в течение месяца может вынести приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене.