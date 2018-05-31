Суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения на Бабченка

Суд постановил применить к Борису Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, суд удовлетворит ходатайство прокуратуры.

Об этом объявила судья Виктория Светлицкая. При этом сам Герман в зале суда заявил, что работает на контрразведку. По его словам, к нему обратился давний знакомый, который живет в Москве, он занимается организацией беспорядков в Украине.

Этот факт был доложен внутренней разведке Украины. Контрразведка дала мне возможность изучать потоки денег. Цимбалюк был выбран для своей миссии контрразведкой, он известен своей деятельностью во время АТО, он батюшка, - рассказал Герман, добавив, что ему было известно про инсценировку убийства Бабченко.

Подозреваемый также назвал партию, которая в Украине финансируются Кремлем. Есть у нас такая партия как "Розумна сила", которая финансируется Путиным. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются так же. После этого заявления я могу попасть в неприятности, - рассказал он.

В то же время адвокат подозреваемого заявил, что оснований считать, что был совершен террористический акт нет. Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Герману объявлено о подозрении в совершении преступлений Приготовление к преступлению, Организация преступления, Теракт, повлекший гибель человека Уголовного Кожекса Украины.

Сегодня бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк у себя в Facebook заявил, что является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Бабченко.