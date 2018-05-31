Стало известно где находиться старейшее дерево Европы - ФОТО

Сосне Гельдрейха, которую назвали Италус, насчитали по годовым кольцами и с помощью радиоуглеродного анализа 1230 лет. Об этом сообщается в журнале Ecology.

Итальянские ученые с Тосканского университета на протяжении трех лет были в поисках старейших деревьев в Национальном парке Поллино, который находится на границе областей Калабрия и Базиликата. Они обнаружили несколько сосен, вероятно, старше тысячи лет, которые находились в отдаленном районе парка на высоте 1800-2150 метров.

Исследователи приняли решение определить возраст одной из сосен, которая выглядела, как типичное очень старое хвойное дерево, с высохшей верхушкой в ​​форме шипа и несколькими живыми ветвями в середине. Они взяли образцы древесины из ствола и корней, при этом им удалось отобрать древесину, находится близко к сердцевине корня. Исследователи изучили годовые кольца этой сосны, а также исследовали корневую древесную ткань с помощью радиоуглеродного анализа.

Итоги дендрохронологических анализа показали, что дерево, которое ученые прозвали Италус, растет 1267-1289 лет. Радиоизотопный анализ позволил уточнить возраст дерева - 1230 лет. Ученые выяснили, что дерево росло, в основном, в первые века жизни. Затем произошел быстрый упадок и годовые кольца долгое время были очень маленькими. Но в последние десятилетия Италус стал расти чуть быстрее, как и другие сосны Гельдрейха в парке.

Сосну можно назвать рекордсменом только по европейским меркам. Самое старое дерево в мире растет в Калифорнии и его возраст - более пяти тысяч лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Мелитополь Запорожской области трое несовершеннолетних с применением самодельного взрывного средства взорвали дерево в парке.