18:30 31.05.2018 | Общество | Новости
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Принц Гарри и его супруга вернут подарки от брендов - СМИ

Представителям королевского семейства запрещено принимать подарки, если они не соответствуют правилам.

Принц Гарри и его супруга вернут подарки от брендов - СМИ

Об этом пишет 9Honey.

Герцог и герцогиня Сассекские будут вынуждены возвратить свадебные подарки, полученные ими от брендов. Причиной тому является строгий регламент, в котором описаны вещи, которые разрешено принимать членам королевской семьи.

Согласно правилам, если подарок не вписывается в установленные регламентом правила, его принято возвращать обратно дарителю.

Компании, не осведомленные в этих тонкостях, воспользовались событием, чтобы прорекламировать свою продукцию.

В частности, специализирующаяся на сувенирах фирма прислала молодоженам плавки и купальник со свадебными фотографиями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", королева Елизавета II в своем личном кабинете нашла место для свадебной фотографии принца Гарри и Меган Маркл, торжественная церемония которых прошла несколько недель назад.


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