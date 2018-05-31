11:21 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ зафиксировала около 100 танков сепаратистов

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня, 31 мая, зафиксировал более 100 танков сепаратистов вблизи оккупированного Луганска и Донецка.

ОБСЕ зафиксировала около 100 танков сепаратистов

Соответствующие данные опубликованы в отчете миссии.

Отмечается, что миссия с помощью аэрофотосъемки в неподконтрольных правительству районах зафиксировал около 57 танков, примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового.

В то же время 34 танка находились возле населенного пункта Круглик, что в 31 километрах к юго-западу от Луганска, 19 танков, восемь самоходных артиллерийских орудий и 24 буксируемых миномета в районе Мирного, 13 танков неподалеку от Шимшиновки, восемь танков и семь буксируемых минометов около Миусинска.

Также 24 танка и четыре зенитных ракетных комплекса возле Бугаевки, 37 км к юго-западу от Луганска.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания. В своем посте глава государства написал, что житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня.


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