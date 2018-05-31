Никаких переговоров с несуществующими "республиками" не будет, - Ирина Геращенко

Киев будет говорить только с Москвой, которая является идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Об этом в среду вечером, 30 мая, на своей страничке в Facebook написала представитель Украины на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что вчера, и все эти годы Украина еще и еще раз четко заявила однозначную позицию - никаких "прямых переговоров" с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией Донбасс.

Тема переговоров была одна - Россия должна уйти с Донбасса. Путин, а не его обезьянки отвечает за прекращение войны на Донбассе. Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля не будет, - написала нпродный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы Украина вела жесткую дискуссию, на которой требовала немедленно прекратить насилие и обострение ситуации. Об этом заявляет после заседания Ирина Геращенко в своем Facebook. По ее словам, украинские представители в ТКГ, дипломатическими методами заявили свое выступление в связи с деструктивной политикой россиян и контролируемых ими боевиков.