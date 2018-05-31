На севере Европы определили показатели аномальной жары

Об этом сообщает Associated Press.

Так, в муниципалитете Этне на западном побережье Норвегии показатели термометров равняются 32,7 градусов по Цельсию. Это рекордная температура для мая в этом регионе. На юге страны население спасается от жары рядом с гаванями и фьордами. В то же время, во многих муниципалитетах Швеции в связи с пожарной угрозой утвердили запрет на разжигание костров.

Датские метеорологи обнаружили рекордно массовое количество солнечных часов в мае - 348. Прошлый рекорд составил 347. Специалисты прогнозировали, что в четверг, последний день мая, этот показатель поднимется до 360 часов.

В прошлом месяце апреле аномальная температура в мире была весомо выше среднего, за исключением центральной части США и большей части Канады. Температура в некоторых европейских городах приблизилась к 30 градусов по Цельсию, что определило эти весенние дни более схожими с летом. В Германии тогда был зафиксирован самый теплый апрель с 1881 года.

Для Европы, в общем, это был самый теплый апрель с 1979 года - примерно на две целых и четыре десятых градуса больше среднего показателя за этот месяц.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в июне в Киеве будет установлено 17 охлаждающих рамок-распылителей в парках и скверах.