Маша Ефросинина вошла в ряды послов доброй воли ООН

Об этом информирует страница в социальной сети Instagram ее младшей сестры Елизаветы Ющенко.

Ефросинина будет выполнять обязанности почетного посла ООН по делам народонаселения в Украине. Гендерное равенство телеведущая будет продвигать не только в Украине, но и представлять организацию UNFPA, которая действует в Восточной Европе и Центральной Азии.

Первый раз послом доброй воли выступит представительница с Украины, которая удостоена чести взять на себя весь регион. Основными направлениями Марии станут борьба против домашнего насилия, поддержка равенства между женщинами и мужчинами, и содействие молодому поколению во внедрении их возможностей.

Маша Ефросинина отметила, что во время путешествий по городам Украины, она встречает тысячи женщин с проблемами разной степени сложности.

Представитель UNFPA в Украине Каспар Пик заявила, что в организации очень рады взаимодействию с Марией и верят во внимание общества к этим проблемам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить спецпредставителя по Украине.