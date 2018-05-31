05:00 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Маша Ефросинина вошла в ряды послов доброй воли ООН

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину знают не только как участницу киноиндустрии, но и благодаря социальным благотворительным проектам. Ближайшие два года она намерена числиться официальным представителем Фонда ООН.

Маша Ефросинина вошла в ряды послов доброй воли ООН

Об этом информирует страница в социальной сети Instagram ее младшей сестры Елизаветы Ющенко.

Ефросинина будет выполнять обязанности почетного посла ООН по делам народонаселения в Украине. Гендерное равенство телеведущая будет продвигать не только в Украине, но и представлять организацию UNFPA, которая действует в Восточной Европе и Центральной Азии.

Первый раз послом доброй воли выступит представительница с Украины, которая удостоена чести взять на себя весь регион. Основными направлениями Марии станут борьба против домашнего насилия, поддержка равенства между женщинами и мужчинами, и содействие молодому поколению во внедрении их возможностей.

Маша Ефросинина отметила, что во время путешествий по городам Украины, она встречает тысячи женщин с проблемами разной степени сложности.

Представитель UNFPA в Украине Каспар Пик заявила, что в организации очень рады взаимодействию с Марией и верят во внимание общества к этим проблемам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить спецпредставителя по Украине. 


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