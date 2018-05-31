10:59 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Сегодня, 31 мая, на территорию Донбасса было отправлено гуманитарный груз грузом от Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что машины последовали через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на выезд на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса проследовали грузовые автомобили с помощью.

По данным ведомства, два грузовых автомобиля перевозили гуманитарный груз строительного назначения общим весом более 31 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области. По предварительным данным, грузовики перевозили медицинские препараты для населения на востоке нашей свтраны. 


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