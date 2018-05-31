Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что машины последовали через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на выезд на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса проследовали грузовые автомобили с помощью.

По данным ведомства, два грузовых автомобиля перевозили гуманитарный груз строительного назначения общим весом более 31 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области. По предварительным данным, грузовики перевозили медицинские препараты для населения на востоке нашей свтраны.