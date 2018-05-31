КПВВ на Донбассе меняют режим работы

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, теперь контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 6.00 до 20.00.

Согласно недавно полученным сведениям, за прошлые сутки через контрольные пункты въезда - выезда последовало 45,6 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств. В частности, два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом строительного назначения и информационными материалами общим весом более 31 тонна от Международного комитета Красного Креста.

К слову, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорск" - 20/70; "Марьинка" - 10/70;

"Новотроицкое" - 20/35;

"Гнутово" - 15/30.

"Майорск" - 9995 человек и 1166 транспортных средств;

"Марьинка" - 10996 человек и 1940 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8982 человек и 1540 транспортных средств;

"Гнутово" - 4170 человек и 860 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11489 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области полиция задержала автомобиль с контрабандой сигарет для боевиков.