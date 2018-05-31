Кольченко заявил о начале голодовки в знак солидарности с Сенцовым

Об этом сообщает российский юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката украинца Андрея Лепехина в Facebook.

Сторона защиты в лице Лепехина заявила о том, что его подзащитный Кольченко с 31 мая 2018 года будет отказываться от приема пищи солидарно с Олегом Сенцовым в колонии Челябинска. После встречи с адвокатом Кольченко направил заявление на имя начальника колонии, чтобы Сенцова выпустили на волю.

Кольченко вынесли приговор 25 августа 2015 года на заседании российского суда, где приняли решение о десяти годах лишения его свобод. Его, как и Сенцова обвинили в подготовке терактов в Крыму. Украинского пленника Олега Сенцова осудили 25 августа 2015 года, приговорив к 20 годам заключения. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в России и на территории аннексированного Крыма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отмени ранее запланированной поездки к украинскому политическому пленнику в России Олегу Сенцову.