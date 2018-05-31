Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете - ФОТО

Соответствующий снимок обнаружили представители СМИ во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемском дворце. Елизавета II, по традиции, встретила гостя в своем кабинете, сообщает The Daily Mail.

Как отметили журналисты, снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце. Кроме того, благодаря этому фото стало понятно, что отношения Елизаветы II к Меган Маркл на самом деле не вызывает враждебность к новоиспеченной невестке. Ведь, наличие снимка со свадьбы в кабинете монархини говорит о том, что неприязни между ними нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.