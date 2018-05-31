13:39 31.05.2018 | Общество | Новости
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Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете - ФОТО

Королева Елизавета II в своем личном кабинете нашла место для свадебной фотографии принца Гарри и Меган Маркл, торжественная церемония которых прошла несколько недель назад.

Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете - ФОТО

Соответствующий снимок обнаружили представители СМИ во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемском дворце. Елизавета II, по традиции, встретила гостя в своем кабинете, сообщает The Daily Mail.

Как отметили журналисты, снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце. Кроме того, благодаря этому фото стало понятно, что отношения Елизаветы II к Меган Маркл на самом деле не вызывает враждебность к новоиспеченной невестке. Ведь, наличие снимка со свадьбы в кабинете монархини говорит о том, что неприязни между ними нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.


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