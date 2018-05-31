Эксклюзив: Восток заинтересован в украинском бизнесе, - Лазуренко

В интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" он заявил, одна – в сторону Европы, но там уже все высоко конкурентно. Вторая – это Восток, где есть огромная возможность развиваться, много не занятых ниш и огромные рынки. В первую очередь – это страны Персидского залива, Иран и ОАЭ.

"Эти страны продолжаю стремительно развиваться. Они открыты для продажи товаров и услуг с Украины. Мы создали в этих странах свои представительства для помощи в налаживании бизнес – контактов и уже видим огромную взаимную заинтересованность. Нашим бизнесменам мы оказываем консалтинговые услуги, рассказываем о специфике и ментальных особенностях ближневосточного рынка и помогаем находить контакты для реализации своей продукции или услуг. Иран очень заинтересован в нашем машиностроении, оборонной продукции и аграрном секторе и уже активно инвестирует в эти отрасли. А ОАЭ, будучи бизнес – центром ближнего Востока, заинтересован в наших услугах в области диджитала и IT – технологиях и признает очень высокий уровень наших специалистов в этой сфере", — завил Д.Лазуренко.