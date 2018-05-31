Эксклюзив: "80% продаваемых квартир в Украине – метражом до 60 кв.м.", - Кудояр

По его словам, чаще всего покупают – однокомнатные и смарт-квартиры.

"Смарт-квартиры пользуются очень большим спросом. Они покупаются молодежью. Родители покупают их для своих сыновей и дочерей. Они разлетаются как жареные пирожки. 80% квартир, которые продаются – это квартиры маленького метража. Это до 60 квадратов. 60% квартир – это однокомнатные квартиры. Застройщик адаптируется к этому рынку. Он строит сейчас такое маленькое жилье. Оно пользуется спросом, они более ликвидны, их легче продать, их легче купить, они дешевле стоят. Поэтому рынок такой сейчас", — заявил И.Кудояр.