Эксклюзив: "80% продаваемых квартир в Украине – метражом до 60 кв.м.", - Кудояр

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, спрос на недвижимость в Украине все-таки есть. Спад наблюдается на рынке вторичного жилья. А три четверти сделок совершаются на первичном рынке — рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" председатель правления Союза консультантов по недвижимости и юрист-консультант Иван Кудояр.
По его словам, чаще всего покупают – однокомнатные и смарт-квартиры.
"Смарт-квартиры пользуются очень большим спросом. Они покупаются молодежью. Родители покупают их для своих сыновей и дочерей. Они разлетаются как жареные пирожки. 80% квартир, которые продаются – это квартиры маленького метража. Это до 60 квадратов. 60% квартир – это однокомнатные квартиры. Застройщик адаптируется к этому рынку. Он строит сейчас такое маленькое жилье. Оно пользуется спросом, они более ликвидны, их легче продать, их легче купить, они дешевле стоят. Поэтому рынок такой сейчас", — заявил И.Кудояр.