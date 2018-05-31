14:11 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бабченко хочет дожить до 96 лет и станцевать на могиле Путина

Представитель СМИ Аркадий Бабченко заявил, что еще не собирается умирать и поделился своими планами на будущее. Соотвествующие заявление журналист сделал на своей странице в Facebook. 

Бабченко хочет дожить до 96 лет и станцевать на могиле Путина

Как заявил Бабченко, оанизаторы его "убийства" не дождутся его смерти. Ведь, он обещал своим родственникам умереть в девяносто шесть лет. Сначала нужно станцевать на могиле Путина и сделалать селфи на Абрамсе на Тверской, написал он в своем посте.

Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю. Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер, но чота так по*уй. Кидайте сюда мемасики. Поржем. Доброе утро", - говорится в сообщении.

В свою очередь журналисты пошутили, что ему судьбой предначертано воскресать каждые четыре года. 

"Господи, как же умирать-то надоело", - добавил он.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", после того, как в СБУ сообщили, что застреленный российский журналист  Аркадий Бабченко на самом деле жив, в сети Интернет возникли активные споры по поводу этой новости. Весь мир горевал по убитому военному журналисту Аркадию Бабченко 30 мая 2018 года.


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