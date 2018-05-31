15:50 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков представил новую Академию патрульной полиции

Сегодня, 31 мая, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции. Кроме всего прочего состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков представил новую Академию патрульной полиции

По словам чиновника, смена системы невозможна без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главные принципы: честность, самоотверженность и профессионализм.

Главной задачей Академии патрульной полиции является детальная подготовка нового украинского полицейского.

Также глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке международных партнеров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. Стартует набор граждан в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь, хотя в данный момент идет речь о 60 свободных должностных мест.


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