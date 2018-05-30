На учебу в вузы в первую очередь будут брать желающих работать в селах

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Право первоочередного зачисления касается претендентов на зачисление в медицинские и педагогические отрасли учебных учреждений. Им необходимо будет отработать в сельской местности не менее трех лет. В это время им будет бесплатно выделено жилье с оплатой отопления и освещения.

По мнению министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, это улучшит уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах. Она добавила, что правительство приняло очень важное решение и уже зафиксировало в документе подробности процесса - кто будет формировать потребность в кадрах, как будут заключаться соглашения.

Ожидаемую потребность в подобных специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием будут фиксировать исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Каждый год до 1 февраля они будут направлять соответствующий перечень в ОГА, где до 1 марта пройдет конкурс на заключение контрактов на отработку до 30 мая.

В результате поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодателю будет гарантировано наличие специалиста по определенной специальности. По окончании обучения выпускнику необходимо будет на протяжении месяца прибыть к месту отработки, утвердить трудовой договор и начать работать, а в противном случае он должен будет возместить финансы, потраченные вузом на его подготовку.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Варшаве на кольцевой развязке попали в дорожно-транспортное происшествие десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла.