В Запорожье один из директоров ЭРЗ задержан при получении "отката"

Чиновник был задержан во время получения от поставщиков 17 тысяч гривен "отката", Как сообщили в Запорожской областной прокуратуре, сотрудники управления защиты экономики Запорожского областного управления Национальной полиции раскрыли преступную схему вымогательства и открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Чиновник был задержан с поличным возле центрального офиса предприятия, расположенного по улице Железнодорожной.

Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры указанную сумму.

По предварительным данным, случай получения высокопоставленным лицом ЗЭРЗ неправомерной выгоды, возможно, был не единичным. Имеются данные, что для поставщиков продукции руководитель установил таксу отката в размере 17% суммы сделки, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о предъявлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ЗЭРЗ специализируется на ремонте электровозов, тяговых двигателей и якорей, колесных пар. Предприятие ремонтирует подвижной состав для всех управлений железных дорог Украины - Южной, Юго-Западной, Приднепровской, Одесской, Львовской и Донецкой.

Как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в понедельник, 29 января, ликвидировала схему вымогательства взяток сотрудниками таможни Харьковского аэропорта. Должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства с пассажиров, обещая скрывать от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.