В Украине за две недели корью заболели 2,9 тысяч человек

Вместе с тем за последнюю неделю ситуация с заболеванием несколько улучшилась. Об этом во вторник, 29 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

По его словам, новая волна заболевания началась в начале апреля. Позапрошлую неделю у нас был самый высокий уровень заболеваемости за весь период вспышки.

Всего по всей территории страны зафиксировано 1 600 случаев. Однако за прошедшую неделю было 1 300 случаев заболеваемости корью, - пояснил Курпита, добавив, что чаще стали болеть дети в возрасте старше щевяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори По состоянию на утро пятницы, 18 мая, тут уже заболело 56 учеников общеобразовательной школы. При этом двое из них находятся в больнице, а остальные - на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни.