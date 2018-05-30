В Украине снова поднялась цена билетов на поезд

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В государственном предприятии предупреждает, что повышение цен на пользование железной дорогой от 30 мая - это только первый этап. С 1 октября 2018 года грядет второе повышение стоимости. Отмечается, что это связано с индексацией, а цены билетов на поезд все равно остаются более низкими, чем на остальные виды транспорта.

В целом, стоимость билетов подскочит на 24% - 30 мая на 12% и с 1 октября - также на 12%. На предприятии добавили, что последний раз индексация тарифов на пассажирские перевозки осуществлялись в октябре 2014 года на 12%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сайте Киеврады зарегистрирована петиция с требованием установить бесплатный проезд в общественном транспорте города.