13:52 30.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине снова поднялась цена билетов на поезд

С сегодняшнего дня, 30 мая 2018 года для граждан Украины поднимется стоимость железнодорожных билетов. Теперь за проезд на поезде придется платить на 12% больше, чем раньше.

В Украине снова поднялась цена билетов на поезд

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В государственном предприятии предупреждает, что повышение цен на пользование железной дорогой от 30 мая - это только первый этап. С 1 октября 2018 года грядет второе повышение стоимости. Отмечается, что это связано с индексацией, а цены билетов на поезд все равно остаются более низкими, чем на остальные виды транспорта.

В целом, стоимость билетов подскочит на 24% - 30 мая на 12% и с 1 октября - также на 12%. На предприятии добавили, что последний раз индексация тарифов на пассажирские перевозки осуществлялись в октябре 2014 года на 12%. 

Напомним, как ранее сообщал  "УРА-Информ", сайте Киеврады зарегистрирована петиция с требованием установить бесплатный проезд в общественном транспорте города.


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