16:15 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине молодоженам будут предлагать пройти обследование на TORCH-инфекции

Во время оформления заявления на регистрацию браков в ЗАГС влюбленным будут вручать направление на добровольный анализ, который может выявить TORCH-инфекции.

В Украине молодоженам будут предлагать пройти обследование на TORCH-инфекции

Об этом во время заседания правительства заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.

Как утверждает замминистра, важной для здоровья всей украинской нации инициативой выступает добровольное врачебное обследование будущих молодоженов на TORCH-инфекции. Именно благодаря этому проекту будущие супруги будут при подаче в ЗАГС заявления на регистрацию брака и получать направление на добровольное важное обследование.

По словам Чуркиной, конкретно эти инфекции, если они есть в организме взрослых людей, оказывают весомое влияние на здоровье новорожденного ребенка. Поэтому при осуществлении анализов на TORCH-инфекции раннего выявления и ликвидации заражения TORCH-инфекциями будет предупреждено заранее рождение младенца с пороками развития.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.


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