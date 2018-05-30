02:00 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В операциях ООН принимают участие десятки миротворцев МВД

В международных миротворческих операциях Организации Объединенных Наций принимают участие 44 сотрудника Министерства внутренних дел.

В операциях ООН принимают участие десятки миротворцев МВД

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день миротворца. 44 миротворца МВД принимают участие в международных операциях.

Среди украинских бойцов 31 сотрудник Национальной полиции и 13 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Украинские миротворцы принимают участие в миссиях ООН и ОБСЕ в таких странах, как Кипр, в Косово, Южный Судан и Демократическая Республика Конго.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что есть возможные варианты отправки миротворцев на Донбасс в рамках региональной организации, которая будет иметь мандат ООН. Однако, в случае с Украиной трудно найти такую ​​организацию.


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