В операциях ООН принимают участие десятки миротворцев МВД

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день миротворца. 44 миротворца МВД принимают участие в международных операциях.

Среди украинских бойцов 31 сотрудник Национальной полиции и 13 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Украинские миротворцы принимают участие в миссиях ООН и ОБСЕ в таких странах, как Кипр, в Косово, Южный Судан и Демократическая Республика Конго.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что есть возможные варианты отправки миротворцев на Донбасс в рамках региональной организации, которая будет иметь мандат ООН. Однако, в случае с Украиной трудно найти такую ​​организацию.