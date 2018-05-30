В операциях ООН принимают участие десятки миротворцев МВД

В международных миротворческих операциях Организации Объединенных Наций принимают участие 44 сотрудника Министерства внутренних дел.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день миротворца. 44 миротворца МВД принимают участие в международных операциях.
Среди украинских бойцов 31 сотрудник Национальной полиции и 13 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Украинские миротворцы принимают участие в миссиях ООН и ОБСЕ в таких странах, как Кипр, в Косово, Южный Судан и Демократическая Республика Конго.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что есть возможные варианты отправки миротворцев на Донбасс в рамках региональной организации, которая будет иметь мандат ООН. Однако, в случае с Украиной трудно найти такую организацию.