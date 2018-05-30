В Одесской области начала работать туристическая полиция

Запуск начался с работы двух полицейских станций в одесской Аркадии и в районе Затоки. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян на брифинге в Одессе, всего таких станций в области будет от 15 до 17.

Службу в курортных районах будут нести полицейские и сотрудники Национальной гвардии в количестве около 400 человек. В том числе, патрулирование будет осуществляться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах.

В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.

Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Измаил Одесской области 16 марта начала работу патрульная полиция. Теперь улицы южных населенных пунктов Одесского региона патрулируют почти сто сотрудников новой патрульной полиции.