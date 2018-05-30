В Минске в среду будет тяжелое заседание, - Ирина Геращенко

В частности, из-за ухудшения ситуации с безопасностью в районе Операции объединенные сил, а также заблокированного вопроса освобождения заложников и неясности в вопросе политзаключенных. Об сегодня на своей страничке в Facebook написала представительница Украины на переговорах в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

При этом она отметила, что едет с тяжелым сердцем. Сегодня будет очень тяжело заседание - из-за ухудшения ситуации, убийства детей на Донбассе, из-за отсутствия ответа России по украинской инициативы передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова, - отметила Геращенко, добавив, что действительно беспокоит "отсутствие реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, выдвинутое требование не касается лично режиссера. Защитник добавил, что Сенцов готовился к голодовке полтора месяца.