01:30 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В июле украинцы смогут наблюдать самое длинное лунное затмение века

Вечером 27 июля украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение.

В июле украинцы смогут наблюдать самое длинное лунное затмение века

В эту ночь полная Луна пройдет через тень Земли. Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.

Как сообщает Астрономический календарь, общая продолжительность затмения составит около 103 минут.

Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит один час 43 минуты, что является максимальным значением в этом столетии. Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа.

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

При этом в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце января впервые за 150 лет взошла " Голубая Луна". 31 января жители Центральной и Восточной Азии, Индонезии, Новой Зеландии и почти всей Австралии смогли наблюдать уникальное явление. Это было полное затмение Луны.


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