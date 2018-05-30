Украине еще требуется около 2,5 тыс. судей

Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Детальное внимание к моральным качествам работников уже привело к тому, что в судейской системе возникла ощутимая нехватка кадров, которая до конца 208 года может подняться до 40%.

В Украине сейчас идет масштабное оценивание всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. В ходе этого процесса все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добродетель.

По первым результатам тестирований и собеседований с судьями первой и второй инстанций ВККС рекомендует освободить от занимаемых должностей 10% кандидатов судебной системы. На май 2018 года полный цикл квалификационных испытаний прошли около тысячи из 5700 кандидатов на должности в судах первой и второй инстанций.

При этом, по данным ВККСУ, 17 украинских судей признаны соответствующими занимаемой должности. Данная процедура стала возможной благодаря комплексной проверке.

Как заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, НАПК имеет полномочия проводить так называемую полную проверку. Она может касаться и судей, и первых лиц государства.

НАБУ уже открыла достаточно много производств по сомнительным декларациями, отмечают в ВККСУ. Также большое значение имеет обеспечение публичной прозрачности. Именно для этого в открытом доступе на сайте ВККС размещаются судейские досье.

В их формировании участвуют, кроме самого судьи, также НАПК, НАБУ, другие государственные органы и представители общественности — выходит от трехсот до тысячи страниц на каждого из 5700 кандидатов в судьи, сообщили в пресс-службе. За последние несколько месяцев в Высшую квалификационную комиссию судей поступило около 6000 ответов от различных учреждений в отношении участников квалификационного оценивания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в Украине необходимо как можно скорее создать антикоррупционный суд, но он должен быть полностью независимым.