Спецоперацию по Бабченко СБУ готовила два месяца - ФОТО, ВИДЕО

Об этом в среду, 30 мая, в пресс-центре СБУ сообщил Аркадий Бабченко. По его словам, его ввели в курс дела лишь месяц назад.

Весь месяц мы прорабатывали действия, результатом чего стала спецоперация. В результате чего взят сегодня человек и он уже находится под стражей, - добавил Бабченко.

Вместе с тем глава СБУ Василий Грицак рассказал, что заказчики убийства журналиста готовили устранение 30 человек на территории Украины, а этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, - отметил Грицак, при этом не назвав их имен.

В то же время Служба безопасности Украины опубликовала фрагмент разговора между организатором и исполнителем покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. В фрагменте разговора между гражданином Украины "Г", завербованным спецслужбами РФ, и гражданином Украины "Ц", который был исполнителем покушения на убийство, слышно, как злоумышленники пересчитывают деньги за исполнение убийства.

За выполнение заказного убийства Бабченко бывшему участнику антитеррористической операции предлагали 30 тысяч долларов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, журналист оказался жив и СБУ сообщила, что это была спецоперация.