Спасателям удалось локализовать пожар в Олешковском лесничестве

В среду, 30 мая в пять часов вечера, огонь распространение огня удалось остановить. На данный момент ведется патрулирование и проливка территории.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве также отметили, что к ликвидации возгорания привлечено 426 человек и 99 единиц техники, из них от ГосЧС - 233 человека и 55 единиц техники, в том числе пять единиц авиационной техники - три самолета АН-32П и вертолеты "Еврокоптер" и Ми-8.

Помогали тушить огонь также от лесного хозяйства 102 человека и 38 единиц техники, из них пять тракторов, от Минобороны 84 человека и четыре единицы техники, от МВД - семь человек и две единицы техники.

Напомним, 28 мая вблизи села Раденск на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса. В течение дня верхового пожара не наблюдалось, и угрозы населенным пунктам не было, однако в ночь на 29 мая он начался.

Как сообщал УРА-Информ, к утру среды выгорело 580 гектаров леса, в том числе 265 гектаров - верховой пожар.