СБУ занимается расследованием убийством Бабченко

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Согласно ее словам, СБУ помогает расследовать резонансное дело в пределах своей компетенции. Гитлянская также отметила, что сегодня СБУ сделает заявление о позиции службы относительно убийства журналиста.

По предварительным сведениям, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что выстрелов было несколько.

Кстати, многие знакомые Бабченко, не сговариваясь, называют его убийство ритуальным. И считают, что дату российские спецслужбы подобрали специально.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко.