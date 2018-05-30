12:30 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ занимается расследованием убийством Бабченко

Куда ведут следы в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко и почему его могли убить именно сейчас. Об этом и не только выясняют  сотрудники Службы безопасности Украины.

СБУ занимается расследованием убийством Бабченко

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Согласно ее словам, СБУ помогает расследовать резонансное дело в пределах своей компетенции. Гитлянская также отметила, что сегодня СБУ сделает заявление о позиции службы относительно убийства журналиста.

По предварительным сведениям, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что выстрелов было несколько.

Кстати, многие знакомые Бабченко, не сговариваясь, называют его убийство ритуальным. И считают, что дату российские спецслужбы подобрали специально.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко.


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