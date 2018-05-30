19:16 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко прервет голодовку для проверки на полиграфе

Задержанный народный депутат Украины Надежда Савченко объявила о решении сделать перерыв в возобновленной ранее голодовки с целью прохождения повторного анализа на полиграфе.

Савченко прервет голодовку для проверки на полиграфе

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Поясняется, что уже около двух месяцев следствие по ее делу не предоставило итогов проведенной экспертизы на детекторе "правды". В связи с этим Надеждой Савченко было принято решение временно остановить голодание для реализации повторной экспертизы.

По словам адвоката Константина Глобы, в данный момент сторона защиты готовит ходатайство для определение психофизиологического исследования на полиграфе в государственной экспертном учреждении Украины.

Последний раз Савченко проходила экспертизу на полиграфе 17 апреля текущего 2018 года, а объявила голодовку 23 марта 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", апелляционный суд города Киева принял решение не снимать с народного депутата Надежду Савченко наблюдение стражи и продлил ее арест до 13 июля 2018 года.


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