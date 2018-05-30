С начала года на Донбассе погибли 107 мирных жителей - ОБСЕ

При этом за этот период в результате обстрелов погибли 107 мирных жителей. Об этом во вторник, 29 мая, на специальном заседании Совета безопасности Организации объединенных наций заявил глава наблюдательной Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

Также глава миссии подчеркнул, что большинство из погибших стали жертвами артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах.

Он также указал, что в среду, 30 мая, в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 28 мая, российские войска 27 раз открывали огонь по нашим позициям. Из них девять раз боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм. По состоянию на семь часов утра вторника потерь среди наших войск нет. Вместе с тем в результате обстрелов ранены шесть украинских военнослужащих.