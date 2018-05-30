С 1 сентября новорожденным будут выдавать специальный бэби-бокс

По словам премьер-министра сегодня, 30 мая 2018, года правительство планирует принять решение по некоторым важным моментам. Они обсудят реализацию новой традиции, которая будет введена с 1 сентября 2018 года.

Согласно проекту руководства страны, каждой семья, у которой появился на свет ребенок, будет выделено от государства специальный "бэби-бокс". Гройсман заверил, что их будут комплектовать с любовью, для того, чтобы на первых минутах жизни малыша у новоиспеченной матери было все необходимое под рукой для того, чтобы ухаживать за ребенком.

Чиновник подчеркнул, что это будет качественный набор с нужным наполнением первой необходимости. Проект запланирован для поддержки рождаемости.

Также 30 мая чиновники намерены утвердить государственный социальный проэкт "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укравтодор" проверил на сегодняшний день 487 дорожных объектов.