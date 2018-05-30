Пожар в лесах Херсонской области охватил площадь около 580 гектаров

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с огнем в Раденском лесничестве Алешковского лесного хозяйства. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, из общей площади 265 гектаров, это верховий пожар.

На сегодняшний день дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей. Над ликвидацией возгорания сейчас работают 325 человек и 94 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 от Министерства обороны.

Всего авиацией осуществлено 108 сбросов воды, который выбросили 431,5 тонн воды, - рассказали в ГосЧС.

Вместе с тем власти области считают поджоги причиной масштабного пожара на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства. На данный момент угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении Гослесагентства.

Напомним, 28 мая, около часу дня на территории Раденского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса.

Как сообщал УРА-Информ, спасательные службы Государственной служба чрезвычайных ситуаций продолжают тушение пожара возле села Раденск Олешковского района Херсонской области. По состоянию на семь часов утра вторника, 29 мая, огонь уже охватил 130 гектаров леса. Как сообщает пресс-служба ГосЧС сейчас наблюдаются отдельные очаги горения.