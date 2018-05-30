Помощника Лукашенко арестовали из=за взятки размером в 200 тыс. долл.

Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

Отмечается, что по итогам проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич.

Указано, что в поле зрения оперативных подразделений помощник Лукашенко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках, отметили в ведомстве.

В отношении помощника Лукашенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Сообщается, что подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",