13:33 30.05.2018 | Общество | Новости
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Помощника Лукашенко арестовали из=за взятки размером в 200 тыс. долл.

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержан во время получении взятки в размере 200 тыс. дол.

Помощника Лукашенко арестовали из=за взятки размером в 200 тыс. долл.

Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

Отмечается, что по итогам проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич.

Указано, что в поле зрения оперативных подразделений помощник Лукашенко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках, отметили в ведомстве.

В отношении помощника Лукашенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. 

Сообщается, что подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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