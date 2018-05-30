Князев раскрыл новые факты об убийстве Бабченко

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко совершали несколько лиц. Об этом он заявил во время брифинга.
"Нажимать на курок пистолета необходимо одному человеку, но готовиться к такому преступлению, я думаю, что здесь одним человеком не обойдется", - разъяснил он.
Кроме того, Князев добавил, что основным фактом убийства, является профессиональная деятельность погибшего.
Глава Нацполиции убежден, что это преступление совершенно умышленно неизвестными лицами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченка. По мнению Николетти, нападения на журналистов - серьезные нарушения свободы СМИ. При этом, вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, это вообще полный нонсенс, считает он.