Князев раскрыл новые факты об убийстве Бабченко

"Нажимать на курок пистолета необходимо одному человеку, но готовиться к такому преступлению, я думаю, что здесь одним человеком не обойдется", - разъяснил он.

Кроме того, Князев добавил, что основным фактом убийства, является профессиональная деятельность погибшего.

Глава Нацполиции убежден, что это преступление совершенно умышленно неизвестными лицами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченка. По мнению Николетти, нападения на журналистов - серьезные нарушения свободы СМИ. При этом, вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, это вообще полный нонсенс, считает он.