Известный художник высмеял в карикатуре реакцию РФ на убийство Бабченко - ФОТО

Популярный художник из Российской Федерации Сергей Елкин высмеял в карикатуре реакцию действующего президента на убийство журналиста Аркадия Бабченко.
Соответствующий снимок опубликовал на своей Facebook-странице.
На карикатуре изображен Путин, который стоит с табличками: "Нам это не выгодно", "В этом нет смысла", "Нас хотели подставить", "Он не был опасен".
В свою очередь пользователи сети активно отреагировали на рисунок в комментариях.
"Самое удивительное, что ведь действительно и невыгодно, и опасен не был... Абсолютно непостижимо - зачем? Он же даже расследований никаких не делал уже давно... Горько очень...", - написала Джулия Джи.
"Печально это все", - прокомментировал Алексей Кабанов.
"Поизносились уже таблички. От частого использования", - отреагировал Наташа Вилсон.
Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", российский поэт и сценарист Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил убитому в Киеве российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко стихотворение.