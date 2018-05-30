14:57 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Известный художник высмеял в карикатуре реакцию РФ на убийство Бабченко - ФОТО

Популярный художник из Российской Федерации Сергей Елкин высмеял в карикатуре реакцию действующего президента на убийство журналиста Аркадия Бабченко. 

Известный художник высмеял в карикатуре реакцию РФ на убийство Бабченко - ФОТО

Соответствующий снимок опубликовал на своей Facebook-странице.

На карикатуре изображен Путин, который стоит с табличками: "Нам это не выгодно", "В этом нет смысла", "Нас хотели подставить", "Он не был опасен".

В свою очередь пользователи сети активно отреагировали на рисунок в комментариях.

"Самое удивительное, что ведь действительно и невыгодно, и опасен не был... Абсолютно непостижимо - зачем? Он же даже расследований никаких не делал уже давно... Горько очень...", - написала Джулия Джи.

"Печально это все", - прокомментировал Алексей Кабанов.

"Поизносились уже таблички. От частого использования", - отреагировал Наташа Вилсон. 

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", российский поэт и сценарист Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил убитому в Киеве российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко стихотворение. 


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