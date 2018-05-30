Еврокомиссия присоединилась к массовой борьбе с пластиковыми отходами

Об этом сообщает verdict.co.uk.

В данный момент в Европе получают и перерабатывают в основном 60% пластикового мусора. Президент EFBW Жан-Пьер Деффис заявил, что часть переработанных пластиковых бутылок необходимо расширить. Он подчеркнул, что даже одна бутылка, оказавшаяся на свалке, приносит непоправимый вред окружающей среде.

В федерации пока не разглашают, как именно ЕС будет сокращать вред пластика, но уверены, что поддавать вторичной переработке следует все пластиковые бутылки из ЕС.

Доля пластикового мусора является проблемой для многих государств в мире, в том числе и Украины. Каждый года в государстве оседает приблизительно 12-15 млн тонн твердого бытового мусора, 40% из которого - это тара, в том числе пластиковая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на реке Бодрог в Словакии, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из пластика и бытовых отходов.