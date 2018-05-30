Боевики во вторник 36 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ и жилым кварталам на Донбассе

При этом девять из них противник применял тяжелое вооружение. В результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских военнослужащих.

Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, ситуация в районе

ООС остается напряженной.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошкивсье, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино.

По данным украинской разведки, трое боевиков убиты и трое ранены

Напомним, в районе проведения операци Объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 28 мая, российские войска 27 раз открывали огонь по нашим позициям. Из них девять раз боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм. По состоянию на семь часов утра вторника потерь среди наших войск нет. Вместе с тем в результате обстрелов ранены шесть украинских военнослужащих.