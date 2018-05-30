08:57 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195369:Polishuk

Боевики во вторник 36 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ и жилым кварталам на Донбассе

За прошедшие сутки вторник, 29 мая, боевики 36 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе.

Боевики во вторник 36 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ и жилым кварталам на Донбассе

При этом девять из них противник применял тяжелое вооружение. В результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских военнослужащих.

Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, ситуация в районе

ООС остается напряженной.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошкивсье, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино.

По данным украинской разведки, трое боевиков убиты и трое ранены

Напомним, в районе проведения операци Объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 28 мая, российские войска 27 раз открывали огонь по нашим позициям. Из них девять раз боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм. По состоянию на семь часов утра вторника потерь среди наших войск нет. Вместе с тем в результате обстрелов ранены шесть украинских военнослужащих.


Поделиться
Читайте также:
 
Роман Бессмертный намерен баллотироваться в президенты В центре Киева в среду перекроют движение транспорта В Мексике неизвестные насмерть избили журналиста С начала года на Донбассе погибли 107 мирных жителей - ОБСЕ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив