18:15 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195340:test

Жителям оккупированного Донбасса запретили прибывать на территорию России

Власти Российской Федерации приняли решение о запрете въезда на территорию государства людям, проживающим на временно оккупированных территориях украинского Донбасса 1 июня 2018 года.

Жителям оккупированного Донбасса запретили прибывать на территорию России

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Запрет выдвинут в связи с проведением в российских стадионах чемпионата мира по футболу. В России объяснили решение тем, что сложилась непростая криминогенную ситуацию на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. По мнению российского правительства, население этой местности может нести угрозу увеличения преступности на территории страны.

В частности, российские оккупационные власти ввели тотальное наблюдение за сотрудниками "бюджетных" компаний временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В их числе пребывают школы и больницы. Так, по каждому учреждению поставлены работники так называемого "Министерства государственной безопасности", которые проводят внеплановые проверки присутствия работников, в том числе по месту жительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины приняли решение на три года ограничить въезд на территорию государства российскому блогеру и стендап-комику Даниилу Поперечному.


Поделиться
Читайте также:
 
Во всех существующих миротворческих операциях принимают участие 44 украинца из МВД В Сумах задержали женщину, которая взяла в заложники и угрожала расправой ребенку На ямочный ремонт в Украине выделят 2-3 млрд гривен В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив