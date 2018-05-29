Жителям оккупированного Донбасса запретили прибывать на территорию России

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Запрет выдвинут в связи с проведением в российских стадионах чемпионата мира по футболу. В России объяснили решение тем, что сложилась непростая криминогенную ситуацию на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. По мнению российского правительства, население этой местности может нести угрозу увеличения преступности на территории страны.

В частности, российские оккупационные власти ввели тотальное наблюдение за сотрудниками "бюджетных" компаний временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В их числе пребывают школы и больницы. Так, по каждому учреждению поставлены работники так называемого "Министерства государственной безопасности", которые проводят внеплановые проверки присутствия работников, в том числе по месту жительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины приняли решение на три года ограничить въезд на территорию государства российскому блогеру и стендап-комику Даниилу Поперечному.