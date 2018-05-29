17:55 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195339:test

Во всех существующих миротворческих операциях принимают участие 44 украинца из МВД

По всему миру в международных миссиях берут участие 44 миротворца от Министерства внутренних дел, в числе которых есть сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Во всех существующих миротворческих операциях принимают участие 44 украинца из МВД

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что среди 44 украинских миротворцев несет службу 31 работник Национальной полиции и 13 солдат Нацгвардии. Они берут участие в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ. В основном военные действия с их содействием проходят на Кипре, в Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.

29 мая, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, отмечается Международный день миротворца.

Подсчитано, что за период независимости ушло из жизни более 30 миротворцев ООН из Украины. В 2017 году, по информации Foreign Policy, наиболее проблемными точками в мире были Сирия, Ирак, Украина, Афганистан, Йемен, турецкий Курдистан, Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Камерун, Конго, Мьянма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что есть возможные варианты отправки миротворцев на Донбасс в рамках региональной организации, которая будет иметь мандат ООН.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сумах задержали женщину, которая взяла в заложники и угрожала расправой ребенку На ямочный ремонт в Украине выделят 2-3 млрд гривен В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев Глава Кабмина рассказал об опасности для Европы "Северного потока"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив