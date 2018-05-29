10:59 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В вторник в Украине напишут ВНО по иностранным языкам

Во вторник, 29 мая, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам.

В вторник в Украине напишут ВНО по иностранным языкам

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Сама начнется в 11 часов утра.

На исполнение сертификационной работы по иностранному языку отведено 150 минут. Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа впервые будет содержать аудирование.

Напомним, участие во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе не смогли принять 167 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг, 24 мая, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии необходимых документов.


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