В вторник в Украине напишут ВНО по иностранным языкам

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Сама начнется в 11 часов утра.

На исполнение сертификационной работы по иностранному языку отведено 150 минут. Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа впервые будет содержать аудирование.

Напомним, участие во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе не смогли принять 167 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг, 24 мая, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии необходимых документов.