06:00 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине во вторник удержится жаркая и сухая погода

Во вторник, 29 мая, погоду в Украине будет определять сухой воздух. Осадков синоптики в стране не ожидают.

В Украине во вторник удержится жаркая и сухая погода

Ветер восточный, 5-10 метров на секунду, днем в Приазовье местами порывы могут достигать 15-18 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 24-29 жарких градусов.

В Киеве сегодня утром небо будет находиться во власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На севере страны во вторник сухо и жарко. Ночная температура воздуха удержится в пределах 10-15 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков,. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

На востоке Украины сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

В Крыму сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.


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