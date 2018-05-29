В учебных заведениях длятся атаки с применением химических веществ - пострадала Белая Церковь

Об этом сообщает пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

В колледж, где случился инцидент, работниками учреждения немедленно были вызваны правоохранительные органы. В данный момент сотрудники полиции проводят соответствующие мероприятия на месте происшествия. Стоит отметить, что это уже как минимум третий случай за последнее время, когда в школах распыляют газ раздражающего действия.

Как информирует Жукович, в учебном заведении распылили именно перечный газ, который вызывает раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и иногда кожных покровов. Данных о пострадавших, по последним сообщениям, не поступало.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", число отравившихся детей в результате распыления в воздухе неопределенного резкого вещества в николаевской школе поднялось до 37 человек.