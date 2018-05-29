18:54 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195342:test

В Польше на заработках погиб молодой украинский спортсмен

В Польше во время пребывания на временной заграничной работе умер молодой гражданин Украины Владислав Минич. Он был профессиональным спортсменом, а на момент смерти парню исполнилось только 23 года.

В Польше на заработках погиб молодой украинский спортсмен

Об этом сообщается на странице Федерации масс-реслингу Украины в Facebook.

Отмечается, сто спортивную группу масс-реслинга Украины накрыла тяжелое горе. Пребывая на работе в Польше, погиб атлет Херсонской федерации масс-реслинга Владислав Минич - чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира 2017 в весовой категории до 60 кг.

В данный момент родственников, кроме потери сына, настигла проблема транспортировки его тела в Украину из другого государства. Для возвращения мертвого атлета на родину необходимо 70 тысяч гривен. Федерация масс-реслингу Украины просит помочь близким умершего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в следствии дорожно-транспортного происшествия в Венгрии у автобуса с украинцами снесло крышу и пострадало около 30 людей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Житомирской области водитель утонул в собственном автомобиле Жителям оккупированного Донбасса запретили прибывать на территорию России Во всех существующих миротворческих операциях принимают участие 44 украинца из МВД В Сумах задержали женщину, которая взяла в заложники и угрожала расправой ребенку
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив