В Польше на заработках погиб молодой украинский спортсмен

Об этом сообщается на странице Федерации масс-реслингу Украины в Facebook.

Отмечается, сто спортивную группу масс-реслинга Украины накрыла тяжелое горе. Пребывая на работе в Польше, погиб атлет Херсонской федерации масс-реслинга Владислав Минич - чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира 2017 в весовой категории до 60 кг.

В данный момент родственников, кроме потери сына, настигла проблема транспортировки его тела в Украину из другого государства. Для возвращения мертвого атлета на родину необходимо 70 тысяч гривен. Федерация масс-реслингу Украины просит помочь близким умершего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в следствии дорожно-транспортного происшествия в Венгрии у автобуса с украинцами снесло крышу и пострадало около 30 людей.